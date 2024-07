Pagelle Italia Olimpiadi 2024 | spadiste e ginnaste si prendono la scena Paltrinieri fa sempre paura

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024)PARIGIMartedì 30 luglio Mauro De Filippis (tiro a volo), 5: era spalle al muro già dopo la prima giornata. Sapeva che avrebbe avuto bisogno di un 50/50 per accedere allo shoot-off. Un errore gli è costato caro. Giovanni Pellielo (tiro a volo), 5,5: il sogno sfuma nell’ultima serie, dove commette due errori e scivola fuori sia dalla finale sia dallo shoot-off. A 54 anni ha tentato l’impossibile, ovvero inseguire quell’unico oro olimpico mancante in una carriera leggendaria. Facendo una analisi più generale, resta da comprendere se i tecnici abbiano fatto la scelta giusta nel lasciare a casa Massimo Fabbrizi. Savita Russo (judo), 5: subito eliminata dalla vice-campionessa del mondo polacca. Per la giovane azzurra è stato un premio prendere parte a questa Olimpiade. Il futuro dovrà essere suo, perché le qualità non mancano.