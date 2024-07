Olimpiadi la lezione di maturità di Macchi | Sono un ragazzo fortunato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) PIsa, 31 luglio 2024 – Da Parigi a Pisa, passando per il cuore dell’hinterland cittadino. Nato a Pontedera, ma cascinese, una vita passata a Laiano, Filippoha unito un popolo con la sua straordinaria cavalcata, interrottasi soltanto, come nelle migliori storie degli eroi sportivi, a un passo dall’oro. Il viaggio diè solo all’inizio, considerando che ora l’attenzione è focalizzata alla gara a squadre di fioretto di domenica, ma è già tempo di bilanci. Comincia tutto dalla notte della gara. Alle 4 del mattino, dopo la gara, il padre Simone lo guarda dormire, inviando un messaggio a La Nazione: "Siamo rientrati in albergo, ma non riesco a prendere sonno - dichiara Simoneda Parigi -. Per noi è stato un giorno splendido e ricco di emozioni dove Pippo è stato bravissimo e ha espresso una grandissima scherma nel tempio di questo sport.