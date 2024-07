Olimpiadi di Parigi 2024 mercoledì 31 luglio | orari gare e finali degli Azzurri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 31 luglio 2024), 31- Dopo aver ammirato le splendide vittorie della squadra femminile di scherma, la medaglia d’argento ottenuta dalle “Fate” della ginnastica e il bronzo conquistato dal leggendario Gregorio Paltrinieri, non c’è tempo per fermarsi. Glisono pronti a tornare in campo per una nuova giornata dialledi Tokyo. Il calendario dei prossimi eventi è fitto e denso di impegni per i nostri atleti, i quali avranno l’opportunità di contendersi altre medaglie prestigiose.31, in particolare, saranno protagonisti di diverseche promettono emozioni e spettacolo. Nonostante i trionfi già ottenuti, lo spirito della squadra italiana rimane alto e la determinazione a salire ancora sul podio è più forte che mai.