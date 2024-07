Npsg Trading nel girone D

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Dopo anni di inserimento nelA, quello che comprendeva squadre liguri, piemontesi, emiliane e lombarde, ci sarà un cambio di rotta per laLogistic visto che per la prossima stagione di Serie B è stata inserita nel gruppo D. La Fipav ha, infatti, cambiato i criteri di divisione territoriale delle squadre e così, considerando anche il variare del numero di gironi passati da 9 a 8, i biancazzurri sono stati dirottati in un nuovo raggruppamento in cui dovranno vedersela con club toscani, liguri ed emiliani. "Una 15 squadre – fa sapere la società – logisticamente più abbordabile, ma tecnicamente molto ben attrezzato, con almeno 2/3 realtà che non sfigurerebbero nemmeno in categoria superiore come Lupi Santa Croce, Camaiore e Sassuolo". I ragazzi di Parisi dovranno affrontare 14 avversarie agguerrite: Cus Genova, Asd G.S.