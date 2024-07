Maire chiude il semestre con l' utile che sale a 97 milioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024)il primocon l'netto pari a 97di euro, in crescita del 79,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I ricavi sono in crescita a oltre 2,6 miliardi (+33,5%). Il margine operativo lordo (Ebitda) si attesta a 170,4, in aumento del 40,9%. La business unit sustainable technology solutions registra ricavi per 158,5(+35,0%) e un Ebitda di 38,8(+51,8%). Crescita costante della business unit integrated E&C solutions, con ricavi per 2,5 miliardi (+33,4%) e un Ebitda di 131,6(+38,0%), grazie anche all'avanzamento del progetto Hail and Ghasha in linea con le tempistiche attese. Nelil gruppo registra l'acquisizioni di nuovi ordini per 3,4 miliardi che consolidano il portafoglio ordini di 16,3 miliardi, in aumento di 1,3 miliardi rispetto al 31 dicembre 2023.