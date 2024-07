Lite domestica finisce a coltellate | 53enne ferita da compagna

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutotra conviventi: è accaduto a San Felice a Cancello, nel Casertano. Ad avere la peggio unaal collo, mentre la 47enne che convive con lei è stata denunciata sulla base della querela presentata dalla vittima. La discussione, hanno accertato i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Maddaloni, intervenuti dopo essere stati chiamati dai vicini delle due donne, è nata per futili motivi tra le mura domestiche, ed è degenerata in pochi minuti accendendo gli animi e portando la 47enne a ferire con un coltello da cucina la sua. La vittima è stata portata dal 118 all’ospedale di Caserta, ma non è in pericolo di vita.