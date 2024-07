L’attacco dell’Inter può vivere nuovi scossoni | tra sogni e… il ruolo di Arnautovic!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’Inter, in teoria, è completa dalla mediana in su. Nel concreto, però, gli incastri che la dirigenza potrebbe effettuare avrebbero il potenziale per rivoluzionare anche. LA SITUAZIONE – L’Inter ha, in questo momento, la consapevolezza del fatto che il suo attacco sia composto in maniera tale da precludereinnesti. Per questo motivo, il sogno di concludere il colpo auspicato nel reparto offensivo richiede necessariamente un pacchetto di cessioni da effettuare nella sessione estiva di calciomercato. L’idea, in tal senso, è quella di cedere Joaquin Correa e Valentin Carboni, cui si associa il possibile trasferimento di Marko Arnautovi? in questa finestra di mercato.