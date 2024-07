L’altra estate al Monte | Uniamo musica e riflessione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La suggestione del luogo e dell’evento è tutta nelle parole di Paolo Turroni, direttore artistico dei ‘ Suoni dello Spirito’, rassegna di quattro appuntamenti che prenderà il via venerdì 2 agosto nel chiostro della Basilica della Madonna del: "L’appuntamento è nato nel 2004 con l’intento di coniugaree parole per unire cultura ein un periodo, quello del mese di agosto, dedicato per antonomasia allo svago. Qui però si va controtendenza, perché avvolti dall’atmosfera del santuario, mentre tutti gli altri rumori tacciono, si possono ascoltare i suoni che altrimenti rischiano di non essere colti, i suoni dello spirito. La rassegna tratta temi alti, a volte magari ‘difficili’ e lo fa con l’intento di coinvolgere e far riflettere".