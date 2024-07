Il Cesena in rosa è pronto a puntare in alto Il centrocampo si rafforza con Petrova

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) IlFc femminile ha comunicato l’arrivo in bianconero della centrocampista bulgara Lora. La classe ‘98 è cresciuta calcisticamente nell’Etar, squadra bulgara, della quale è stata anche capitana. Dopo una parentesi nel Lugano nel 2021 approda in Italia, nello Spezia (6 reti). Nella stagione successiva si trasferisce all’Orobica Bergamo e contribuisce ai risultati della squadra mettendo a segno 13 reti. L’ultima stagione l’ha vissuta tra le fila della Res Roma, il campionato delle capitoline è terminato con una salvezza più che meritata e la centrocampista ha detto la sua con 5 reti nel suo primo anno in serie cadetta. "Ho scelto– ha commentato- per il buon calcio che ha dimostrato di saper giocare la scorsa stagione e per le ambizioni che vanta. La squadra ha grande qualità e gioca un calcio offensivo che mi piace. Sono contenta di poterne fare parte.