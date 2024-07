IL BABY TALENTO Grinta e personalità Byar cerca spazio in mezzo ai senatori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Corsa, visione di gioco, buonae fiuto del gol come dimostra anche la rete messa a segno nella prima amichevole in Val Pusteria contro il Brixen, condita anche da un incrocio dei pali. Nelle prime sgambate a Valles del Bologna targato Vincenzo Italiano c’è un giovane che si sta mettendo in mostra: è Naim, 19 anni di Reims, Francia. Centrocampista offensivo, capace di agire anche sulla trequarti, è stato riscattato dal club francese poche settimane fa dopo che la scorsa stagione aveva vestito la maglia della Primavera (37 presenze e soprattutto 8 gol e 8 assist). Una stagione di spessore che aveva già portato Thiago Motta a interessarsi al ragazzo di origini marocchine e che ora l’ha visto entrare nella lista del raduno e poi del ritiro di Italiano per preparare la nuova stagione, la più importante dei prossimi anni vista la partecipazione alla Champions League.