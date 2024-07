Effetto Venezia 2024 | Livorno capitale musica Noa in concerto

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 31 luglio 2024). Noa inal via amercoledì 31 luglio. Noa inmercoledì 31 luglio nella giornata inaugurale aperta alle 19 in piazza del Luogo Pio dal sindaco Luca Salvetti con Grazia Di Michele, direttrice artistica dell’edizione. In una serata che vede protagonisti, tra gli altri, anche Peppe Vessicchio e ildi Bungaro. Oltre 160 tra concerti, talk show, contest, recital, seminari, esibizioni e mostre: è tutto pronto per ‘’, la kermesse giunta alla sua trentanovesima edizione di scena dal 31 luglio al 4 agosto nel caratteristico quartiere icona die che quest’anno con il titolo ‘Ladal mondo. Suoni di terra e di mare’ vede al centro la. Attese migliaia di persone. Sono tutti eventi con ingresso libero. Qui tutto il programma.