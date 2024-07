Deadpool & Wolverine ha superato i 500 milioni al Box office mondiale

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La corsa folle dicontinua a tagliare traguardi importanti nel BoxUSA ..e non solo quelli. Secondo i dati riportati da Deadline, infatti, lunedì sera il nuovo film Marvel Studios ha raggiunto l’incredibile cifra di 496,3di dollari, ed è molto probabile che il mezzo miliardo sia statoabbondantemente con gli incassi di ieri. Tra le altre cose, con le stime aggiornate del weekend d’apertura, l’incasso diè salito a quota 444,1, ovvero più di quanto incassato all’apertura da Avatar: La via dell’acqua (439), e quindi il più grande esordioda Spider-Man: No Way Home. A questo indirizzo, invece, è possibile leggere la nostra recensione “No Spoiler”.