Calciomercato com – Fantacalcio 2024 2025 | i difensori divisi per slot i consigli|Serie A

(Di mercoledì 31 luglio 2024)-07-31 09:29:00.com riporta quanto segue: Scommesse o da bonus: Angelino, Beukema, Del Prato, Dorgu, Gallo, Gila, Godfrey, Idzes, Luperto, Nuno Tavares, Posch, Romagnoli, Varane Nel mazzo lunghissimo deiabbiamo provato ad estrarre anche una lista di giocatori intriganti. Quelli che possono sorprendere pur non costando troppo in sede d’asta. Gente magari pagata tra 10 e 15 crediti su un’asta con 500 crediti a disposizione. Alcuni dal rendimento garantito e costante (Beukema, Gallo, Gila, Luperto, Romagnoli), altri appena arrivati in Serie A (Del Prato a Parma, Idzes a Venezia, Nuno Tavares alla Lazio, Godfrey all’Atalanta). E poi ci sono Angelino, poco considerato a Roma, ma sicuramente da prendere, e il super colpo del Como chiamato Raphael Varane.