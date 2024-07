Bufera sulla Di Francisca | Mi sono già scusata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La campionessa olimpica di fioretto Elisa Dinon comprende la felicità di chi, come Benedetta Pilato, perde il podio dei 100 rana femminili delle Olimpiadi di Parigi 2024, per un solo centesimo e con un commento dei suoi, senza pelilingua, scatena una valanga di polemiche fino a conquistarsi l’appello di "bulla". Travolta dalle polemiche la campionessa jesina prende il telefono e chiama la nuotatrice 19enne e dopo aver spiegato le proprie ragioni si scusa. Nonostante il bronzo sfumato la Pilato, subito dopo la gara ha commentato: "Ci ho provato fino alla fine, mi dispiace, però le mielacrime di gioia, ve lo giuro,troppo contenta, è stato il giorno più bello della mia vita. Un anno fa non ero neanche in grado di farla questa gara".