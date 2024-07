Agosto a Casa Bruschi tra arte musica aperture gratuite e degustazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Arezzo, 31 luglio 2024 – AllaMuseo Ivanampio programma di appuntamenti per il mese dia partire dal weekend di Fiera Antiquaria. Sabato 3dalle 20.30 alle 22.30 apertura speciale ad ingresso ridotto per “Le Notti dell’Archeologia” con visite guidate alla scoperta della vasta sezione archeologica della collezione: dai bronzetti etruschi e romani del III secolo a.C., le statuette ex-voto, ceramiche attiche del VI secolo a.C. fino ad arrivare alla splendida “Tanagrina”, statuetta in terracotta sovradipinta raffigurante una figura femminile ammantata del III secolo a.C. proveniente dalla Grecia. Domenica 4torna la “Domenica al Museo” con l’entrata gratuita in linea con le quattro sedi di Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo e con l’iniziativa del Ministero della Cultura.