Tutto pronto per le nozze Finalmente il Sì per il volto di Canale 5 | addio al nubilato fatto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 30 luglio 2024) Poco più di un anno fa era arrivata la proposta dialle Maldive. Momenti bellissimi raccontati poi dalla coppia a Verissimo. Ai microfoni di Silvia Toffanin aveva detto: “Vivo le emozioni a mille, che devo fare se sono così? Non avrei mai detto che saremmo arrivati a questo punto. Lui era menodi me, mi sono chiesta se dovessi dargli una seconda possibilità“. E la seconda possibilità è un anello al dito il prossimo 14 settembre. >> “Maria, io lascio”. Amici,choc: se ne va ilpiù amato (e chiacchierato): passa alla Rai, è una notizia inaspettata Nei giorni scorsi l’ex Uomini e Donne ha festeggiato il suoalcon la sorella e le amiche che hanno studiatonei minimi termini. L’hanno ‘rapita’, bendata e festeggiata in ogni modo scegliendo il mare.