Thomas Ceccon | ecco perché una sua foto alle Olimpiadi ha fatto 10 milioni di views

(Di martedì 30 luglio 2024)è il nuotatore che haconquistare all’Italia la seconda medaglia d’oro nei 100 metri dorso dopo quella ottenuta nei 100 metri rana da Nicolò Martinenghi. Nato a Vicenza nel 2001,ha già regalato all’Italia in questedue medaglie: quella oro sopracitata e pure una bronzo nella staffetta stile libero con i compagni Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo. E proprio un’immagine della premiazione di questa staffetta è diventata virale su Twitter dove gli affamati si riversano a frotte. A finire nel “mirino” di un utente è stato infatti l’addome scolpito del nuotatore che si è scoperto nel momento in cui ha alzato le braccia. Una “V” scolpita che haperdere la testa a circa 10di persone. “È la cosa più p0rca che un uomo possa fare” cita il tweet in riferimento proprio alla maglietta alzata.