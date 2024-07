Tessmann verso la Fiorentina manca un dettaglio No Inter – SI

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 luglio 2024) Tannerdopo esser stato vicinissimo all’sta per passare alla. Alfredo Pedullà su Sportitalia dà gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa. TRATTATIVA – Tannersarebbe dovuto diventare un giocatore dell’. Il giocatore però non è rimasto convinto della prospettiva di finire in prestito per un anno lontano da Milano. Non avrebbe avuto la certezza del posto da titolare, o per lo meno di un posto nella rosa di Simone Inzaghi. Lo statunitense ha preferito il campo e non il blasone del club in cui sarebbe finito. Le trattative con il Venezia avevano praticamente portato ad un accordo totale, considerando in più la cessione di Gaetano Oristanio alla neo-promossa. NOVITÀ – Adesso la situazione è radicalmente cambiata.è una trattativa definitivamente arenata e non si concretizzerà più.