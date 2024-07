Scherma Mara Navarria ai saluti | Chiudo da campionessa olimpica Una dedica anche per Moellhausen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) L’Italia ha vinto la medaglia d’oro nella prova a squadre di spada femminile delle Olimpiadi 2024. Un’impresa storica, con lache torna a festeggiare un titolo a Cinque Cerchi dopo un’edizione, e tre giorni di prove individuali, a secco. Ma è un successo meraviglioso di un quartetto straordinario, che si è presentato da n.1 al mondo a Parigi e ha trionfato contro le padrone di casa in finale alla stoccata supplementare. Un assalto finale che difficilmente sarà dimenticato nella storia dello sport italiano. Un palazzetto tutto contro, quattro grandissimi tiratrici, deluse dalla prova individuale, che cercavano riscatto. Una però quella gara di qualche giorno fa non l’aveva disputata, ma si è fatta trovare pronta quando chiamata in causa., la veterana capitana di questa squadra, è entrata solo in finale, ed è stata colei che ha cambiato l’inerzia dell’assalto.