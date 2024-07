Sangiuliano dimezza i fondi al Giffoni L’organizzatore Gubitosi | Un bando punitivo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 30 luglio 2024) Il ministro della Cultura Giulianotravolto dalle polemiche (anche) per ilFilm Festival, una manifestazione dedicata ai più piccoli (3mila le presenze quest’anno nella cittadina del Salernitano), il cui brand, secondo Deloitte, vale la bellezza di 71 milioni di euro. A lanciare l’allarme, domenica, il fondatore del festival, Claudio. “Il festival”, spiega il fondatore, da anni “risponde alrelativo alla concessione di contributi ad attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva” e più volte ha raggiunto “il primo posto in graduatoria con un finanziamento arrivato lo scorso anno a 950mila euro”. Contributo del Micto e in ritardo Ma “quest’anno, per la prima volta da quando esiste questo tipo di intervento, il ministero della Cultura ha inteso imporre un tetto pari a 400mila euro di contributo massimo erogabile.