Ryan Reynolds sorpreso da un cameo imparentato con l’MCU in Deadpool & Wolverine

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 30 luglio 2024)da unconin(la nostra recensione) è ora nei cinema e, nonostante la lista disia piuttosto lunga, continuano a spuntare in rete persone più o meno famose che nessuno sapeva fossero nel film, neppure! È stato rivelato oggi che il fratello di Tom Holland, Harry, è stato arruolato dalla squadra di stunt del film per interpretare uno dei tanti membri delCorp massacrati dai protagonisti nel terzo atto. Si tratta di un“familiare” per il MCU, che spesso offre ai suoi protagonisti la possibilità di questi inside joke.