Regina Elisabetta svelate le cause della morte | Non c’entra la vecchiaia

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 30 luglio 2024) A distanza di due anni dalla sua scomparsa, in tutto il mondo si torna a parlaresua. A pochi giorni dalla dipartitasovrana, il National Records of Scotland ha pubblicato il certificato di, la causa del decesso è stata attribuita all’età avanzatadonna. Il documento recava pochi dettagli e riportava la firmaprincipessa Anna. Pubblicato certificato diII. Come previsto, la causa del decesso ènaturale, “”. Se lo aspettava anche Andrew Morton. Ma, secondo lui, c’è altro dietro https://t.co/nYvOWNrCuS pic.twitter.com/n0SmiMHOPW — Antonello Guerrera (@antoguerrera) September 29, 2022, la causa