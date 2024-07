Quando aveva solo 15 anni Thomas Ceccon scrive la storia ai giochi come nasce il dorso d' oro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) A 15disse al suo allenatore che voleva vincere le Olimpiadi. Ha specificatotrefa dove- a Parigi - ein che gara - i 100a cui si è dedicato. Non era scontato concentrarsi su una, una sola, visto che avrebbe potuto farle tutte, talmente vasto è il suo talento. Nelle settimane di avvicinamento ha ulteriormente spiegato che l'oro era diventata una «paranoia» e che sperava «non diventasse un peso nel momento decisivo». Eccolo, il momento decisivo. Eccoloche entra con lo sguardo verso l'acqua,se fosse l'unica amica a cui dare retta prima di accarezzarla con il corpo, senza strappare mai e in progressionepiace a lui.c'è.ce la fa. Tocca a 52" netti, 52 e zerozero,a mettere in chiaro la precisione, la scienza dietro questa gara perfetta. È oro olimpico, il secondo della spedizione italiana, il primo in carriera per lui.