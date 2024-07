Pilato risponde a Di Francisca che indietreggia e interviene anche Pellegrini

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 30 luglio 2024) L’intervista che Benedettaha rilasciato a RaiNews subito dopo aver perso il podio per un centesimo di secondo ha fatto il giro del web ed Elisa Di, ospite negli studi Rai per commentare le vicende degli atleti alle Olimpiadi, ha commentato aspramente. “Non mi far parlare io non ci ho capito niente, non so se ci fa o ci è. Non c’ho capito niente. Ma lei c’è rimasta male, obiettivamente è rimasta male, è impossibile, non può essere contenta. Cioè ‘non ci credevo’, è assurdo, surreale questa intervista, devo essere sincera. Non voleva andare sul podio e allora che c’è andata a fare? Rabbrividisco. Fatene un’altra di intervista per capire cosa voleva dire, servono i sottotitoli. Io non l’ho capita”. Elisa Disu Benedetta: “Rabbrividisco, ma ci fa o ci è?” https://t.co/fwlpsEKkS8 #Paris2024 #Olimpiadi2024 — BICCY.