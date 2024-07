Ospedale di Sant’Agata dei Goti | il Comune di Puglianello si è costituito al TAR

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 30 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIldi, dopo aver diffidato la Regione Campania 30 giorni fa, ha avviato un'azione innanzi al TAR Campania per risolvere la questione annosa dell'dideiSan Alfonso M. De Liguori. L'ente comunale agisce quale organismo esponenziale della propria collettività ai sensi della legge 241/ 90 e dunque pienamente legittimato a sollecitare e o sindacare attività illegittime degli enti che ricadono sui propri cittadini, che per vicinanza usufruiscono dei servizi del presidio di. In particolare con atto di diffida del 28 giugno 2024, il Sindaco On.Le Francesco Rubano, ha provveduto a chiedere la completa attuazione degli atti già emessi in relazione all', sia alla regione Campania sia all'azienda ospedaliera San Pio.