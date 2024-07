Nuoto Alberto Razzetti raggiunge la finale dei 200 farfalla alle Olimpiadi fuori Carini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024)proverà a giocarsi il tutto per tutto nei 200. Il nuotatore ligure si prende la qualificazione allaolimpica nella Defense Arena di Parigi con il settimo crono complessivo, provando così a rientrare in bagarre per un posto sul podio che, oggettivamente, appare comunque difficile.invece Giacomo. Siache Giacomo si sono ritrovati nella prima semi, assieme a Leon Marchand che, a dirla tutta, ha fatto praticamente un altro sport per tutte e quattro le vasche. Primo dalla prima all’ultima bracciata e il suo 1’53”50 gli vale il successo e il secondo posto nel ranking assoluto.da corsia 5 è quello più coinvolto nella lotta. O almeno ci rientra da metà gara in poi, quando riesce a portarsi al terzo posto, venendo poi superato quasi immediatamente dall’estone Gregor Zirk in acqua 2, che si prende un terzo posto che vale oro.