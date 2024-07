LIVE Canoa slalom Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Marta Bertoncelli avanza in semifinale nel C1 tra poco Giovanni de Gennaro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) 17.28deproverà a migliorare l'88.46 della prima manche che lo vede al momento in undicesima posizione. Passeranno allai primi 20 migliori tempi tra i 24 atleti in gara. 17.25 Traal via la seconda manche del K1 maschile che chiuderà il programma odierno per quanto attiene alla. 17.22 Non si migliora Jessica Fox che resta seconda, si chiudono le qualificazioni del C1 femminile,incon l'ultimo tempo disponibile. 17.20 106.54 per Satkova (Repubblica Ceca) che non si migliora e in attesa di Jessica Fox (Australia) resta davanti con il 99.44 della prima manche. 17.18 110.43 per l'azzurrache si migliora ma scivola comunque in diciottesima posizione, l'ultima disponibile per la qualificazione in. 17.15 102.