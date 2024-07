’L’Italia s’è desta’ Dai Chiostri francescani a Palazzo Guiccioli Il viaggio di tre statue

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Il trittico musivo ‘L’Italia s’è, opera del mosaicista ravennate Verdiano Marzi, da mezzo secolo residente a Parigi, molto conosciuto a livello internazionale, è finalmente approdato nel luogo in cui troverà definitiva collocazione, ovvero il Museo del Risorgimento a. L’opera, tre stilizzazioni della Nike di Samotracia, è stata portata a spalla daidove si trovava da sei anni fino al restauratodi via Cavour, da una squadra di facchini coordinata dal presidente dell’Associazione Combattenti e Reduci, Silverio Gaudenzi e dal vice presidente dell’Unione degli Ufficiali in congedo Danilo Varetto, vale a dire i due promotori dell’iniziativa che nel 2018 ha portato alla realizzazione della grande opera. Il trasloco ha impegnato diverse ore in considerazione anche del peso, 70 kg ogni statua.