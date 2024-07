L’Italia femminile di spada doma la Francia a casa sua | storico oro di Fiamingo Santuccio Rizzi e Navarria

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Rossella, Alberta, Giulia, Marariscattano la scherma italiana conquistando un orocontro lanella finale dellaa squadre.era indietro al termine del primo giro di assalti, penalizzata dal 3-0 incassato da. Ci ha poi pensatoa rimettere in carreggiata le azzurre con un parziale chiuso con due stoccate di vantaggio, valso il 12-10. La quinta serie tocca ache chiude in parità contro Vitalis (15-13). Al sesto assalto, Martasostituiscecontro Mallo-Breton ma serve a poco perché subisce un 5-2 che porta il totale sul 19-14 per la. La svolta arriva però proprio con, dopo la buona difesa di: con un 4-2 nell’ottavo assalto,ribalta la situazione e si porta avanti sul 24-23.