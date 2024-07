L’alleanza contro i furti Residenti e negozianti a Firenze | Un piano ferie comune per non essere mai soli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024), 30 luglio 2024 – Borgo Ognissanti , la strada che ha registrato il numero record di spaccate e piccoli, ben 60 in venti mesi, non va ine si organizza per difendersi dai malviventi in vista di agosto, quando dito hanno vita più facile. Un’organizzazione meticolosa tra commercianti eche ha portato alla realizzazione di un veroorganizzato in modo da non lasciare mai nessun tratto di strada al buio o con bandoni chiusi. "Abbiamo attivato gli anticorpi: per ogni evenienza ci sarà sempre qualcuno tra gli esercenti dell’associazione Borgognissanti sempre pronto a comunicare tempestivamente con carabinieri e polizia, cosicché, parafrasando una frase di De Gregori ed Elisa ‘saremo sempre vigili e attenti come gli animali’".