Jasmine Paolini brilla alle Olimpiadi di Parigi 2024

(Di martedì 30 luglio 2024)sta vivendo un momento magicodi. La tennista italiana ha raggiunto gli ottavi di finale nel torneo di tennis sia in singolare che in doppio., la giovane tennista italiana originaria della provincia di Lucca, si sta distinguendo in maniera impeccabiledi. L’azzurra ha infatti raggiunto gli ottavi di finale nel torneo di tennis nel singolare e si aggiudica il doppio in coppia con Sara Errani, dimostrando una forma straordinaria e una determinazione incrollabile. La sua partecipazione ai Giochi Olimpici rappresenta un sogno che si avvera, un obiettivo cheha perseguito con passione e dedizione fin da bambina.