Inti-Illimani e Giulio Wilson | live a Roma

(Di martedì 30 luglio 2024) Da sempre con la loro musica glicantano la resistenza a ogni forma di guerra e violenza. Il gruppo cileno, conosciuto alllo globale per la sua musica, è in viaggio con l’Agua World tour 2024 insieme al cantautore toscano. Un ritorno sui palcoscenici italiani che li vedrà protagonisti il 4 agosto sul palco del Villa Ada Festival, a. Durante il lockdown in tutto il mondo, muore lo scrittore cileno Luis Sepúlveda.invia un messaggio di vicinanza a Jorge Coulón Larrañaga, fondatore degli, che risponde “Gli artisti e scrittori di testi non muoiono mai”. Inizia così la loro storia di amicizia, in un giorno che non è stato come gli altri, in un tempo lento, di vita in casa e con il mondo fuori, fermo, in attesa della primavera.