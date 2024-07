In fumo 90mila litri d’olio Danni per milioni di euro nell’inferno di fuoco che ha distrutto l’azienda ad Altopascio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Lucca, 30 luglio 2024 – La prima cosa che si avverte è un odore molto forte. Un odore pesante, che fa quasi venire un piccolo brivido in fondo alla schiena. Sa di bruciato, di copertone, di spazzatura, ma anche di sogni infranti e anni di fatica e lavoro. Sono passate poche ore dal rogo che ha completamenteil capannone dell’oleificio Stefanini di, e in paese si avverte che l’aria è diversa dal solito. La notizia ha sconvolto un po’ tutti, si tratti infatti di una delle eccellenze del territorio, un’azienda di grande qualità, che produce e rifornisce anche per le più importanti catene di supermercati nazionali, abbracciando anche il territorio della vicina Montecarlo. Anche visivamente, nella zona del passaggio a livello di via Romea l’atmosfera è densa.