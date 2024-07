Il web insorge e difende Benedetta Pilato per le critiche di Elisa Di Francisca che poi si scusa

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 30 luglio 2024) Nessuno sportivo al mondo gioisce per una sconfitta. Ancor meno ai Giochi Olimpici. Tuttavia, ogni cosa va contestualizzata e quello di, che ha mancato il bronzo nei 100 rana per un solo centesimo è un risultato straordinario. Se si considera la sua giovanissima età (19 anni) e la sincera felicità con cui ha commentato la sua gara. Ridendo e piangendo (lacrime di gioia) la nuotatrice azzurra ha detto commossa che è stato comunque il giorno più bello della sua vita. La prima stoccata arriva dalla giornalista RAI,betta Caporale, che forse spiazzata da tanto candore le fa “Ma veramente?“, quasi a chiederle se fosse davvero convinta di quella che in realtà era una bugia.