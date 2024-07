Il labirinto del grizzly | trama cast e curiosità sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 30 luglio 2024) IldelsulSono numerosi idedicati agli orsi, in cui essi hanno spesso un ruolo se non da protagonisti quantomeno da motore scatenante degli eventi. Dal celebreMan, il documentario del 2005 di Werner Herzog fino ai teneri Koda, fratello orso e Paddington, senza dimenticare l’orso di Revenant – Redivivo e fino al più recente Cocainorso. Tra questi, un altroche fa di questo imponente animale il proprio elemento primario è Ildeldiretto nel 2015 da David Hackl, noto per aver collaborato alla realizzazione di Saw II – La soluzione dell’enigma, Saw III – L’enigma senza fine e Saw IV e per aver diretto Saw V.