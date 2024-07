Il film più solare di Paul Thomas Anderson arriva stasera in tv su Rai 5 | tutto quello che c' è da sapere su Licorice Pizza

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 30 luglio 2024) Unche oscilla tra realtà e allucinazione nostalgica. Un racconto, però, più leggero erispetto a tante precedenti immagini checi ha regalato. Ilda non perderein tv è(2021). L’appuntamento è per le 21.20 su Rai 5. Oppure, come sempre, in streaming su RaiPlay. Il cast di “” Scritto da, ilha per protagonisti due debuttanti: la cantante Alana Haim e Cooper Hoffman, figlio del compianto premio Oscar Philip Seymour Hoffman. Completano il cast, in ruoli più o meno grandi, attori navigati come Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper, Maya Rudolph e John C. Reilly. La trama di “è una storia d’amore ambientata nel 1973 nella San Fernando Valley di Los Angeles.