Il Campidoglio incontra i tassisti senza licenza | chiarito l’iter per le nuove emissioni

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 luglio 2024 – Si è svolto stamattina nella Sala del Carroccio, un incontro con i rappresentanti deinon titolari di, in vista della pubblicazione del bando per lelicenze taxi di Roma Capitale. All’incontro hanno partecipato una delegazione dei, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’assessore alla Mobilità Eugenio Patané e il consigliere di Roma Capitale Federico Rocca. Durante l’incontro è stato fatto il punto sull’avanzamento deldel bando relativo al rilascio dilicenze. Sono stati affrontati vari temi fra cui al primo punto i requisiti necessari per partecipare e il peso che avrà nella stesura finale della futura graduatoria il fatto di essere un tassista non in possesso dima che ne paga l’affitto e da quanto tempo sussista questa condizione.