Gaia Padovan | la sua battaglia contro il tumore al seno

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 30 luglio 2024) Purtroppo, le brutte notizie sono sempre dietro l’angolo, come quella giunta a, appena la scorsa primavera, nel mese di maggio. La giornalista di Mediaset, infatti, ha scoperto di aver unal, per il quale ha già iniziato a combattere la sua. Ecco come sta adesso, dopo questi primi mesi di cure., giornalista e conduttrice di Mediaset, ha recentemente annunciato sui social media di essere in lottaunaldiagnosticatole lo scorso maggio. Laha scelto di condividere pubblicamente la sua esperienza per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e del supporto medico., foto Screenshot – VelvetMagNon è stato semplice per la giornalista apprendere la notizia della diagnosi di unal