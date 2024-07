Futuro Osimhen arriva l’annuncio ufficiale dell’agente | la sentenza è durissima

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 30 luglio 2024)una risposta ai rumors dell’ultim’ora suldel calciatore nigeriano. Il messaggio lascia davvero a bocca aperta. Dopo settimane di rumors e notizie dell’ultim’ora che sembravano portare ad una svolta immediata,no nuovi aggiornamenti suldi Victor. Stavolta a parlare è stato l’agente del calciatore, il procuratore Roberto Calenda e lo fa mediante un duro comunicato sui social. Nelle ultime ore si era diffusa la notizia di un possibile scambio tra Chelsea e Napoli con Lukaku in azzurro ea Londra. Rumors sorprendenti soprattutto per la formula con il giocatore accostato ai Blues in prestito con obbligo di riscatto, solo in caso di qualificazione Champions. Rumors a quanto pare infondati visto che l’agente ha rilasciato un messaggio piuttosto chiaro.