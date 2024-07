Filippo Macchi d’argento a Parigi | Orgogliosi ma un oro rubato Il fiorettista cascinese nella storia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Argento. Amaro, anche se storico. Tra le proteste dopo un’ultima stoccata ripetuta ben tre volte. Così il campione in carica di Hong Kong Cheung si aggiudica nuovamente il successo olimpico.aveva recuperato con grande classe, andando sul 14-12, dopo una elaboratissima ’veronica’ dietro la schiena. Poi il recupero e l’amaro finale. Ilera senza i favori del pronostico in quasi tutti i match. Ai sedicesimi aveva vinto 15-10 con il cinese Xu Jie, agli ottavi 15-11 contro il giapponese Kyosuke Matsuyama. Poi ai quarti il dominio, per 15-9 sull’egiziano Mohamed Hamza, il numero 4 al mondo. Da unico italiano rimasto in tabellone in semifinale era arrivata la splendida vittoria sull’americano Nick Itkin per 15-11. Rabbia per il commissario tecnico Stefano Cerioni: "Oroper l’incompetenza degli arbitri".