Eroe del Sisma del 2009 Salva un Turista dall’Annegamento a Termoli

(Di martedì 30 luglio 2024) L'Aquila - Dario Pallotta, già noto per il suo eroico intervento durante il terremoto dell’Aquila del, ha compiuto un nuovo gesto di coraggio, questa volta in mare. L'abruzzese di 38 anni, dipendente di banca e giocatore dell’Avezzano Rugby, hato un, dimostrando ancora una volta la sua prontezza e il suo altruismo. Iltaggio in Mare Iltaggio è avvenuto ieri pomeriggio presso il Lido La Perla di, quando Pallotta, durante il pranzo, ha udito delle grida d’aiuto provenire dalla spiaggia. Senza esitare, si è precipitato sulla riva e ha individuato un uomo di mezza età in evidente difficoltà oltre gli scogli, trascinato al largo dalle forti correnti. "Stavo pranzando al Lido La Perla quando ho sentito dei fischi," ha dichiarato Pallotta all’Ansa. "Mi sono avvicinato alla riva e ho visto un uomo in difficoltà oltre gli scogli.