Disney+ ha cancellato la serie Nell – Rinnegata

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 30 luglio 2024)non ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione, laè stata cancellata da. Dopo soli quattro mesi dalla messa in onda dell’ultimo episodio della prima stagione, laha avuto il benservito dalla, e pertanto non tornerà per una nuova sessione episodica. La cancellazione è stata confermata attraverso un breve annunciato di un portavoce diriportato in rete da Deadline: Laoriginale, Renegade, non tornerà per una seconda stagione sul servizio. Siamo incredibilmente orgogliosi del mondo creato da Sally Wainwright e dal regista capo Ben Taylor. Vorremmo ringraziare loro, i nostri partner di produzione di Lookout Point, l’intero cast, guidato da Louisa Harland, e la troupe per il loro incredibile lavoro su questa, con cui speriamo di lavorare di nuovo in futuro.