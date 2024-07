Dieci giorni per la punta Cutolo ora non ha fretta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) di Andrea Lorentini AREZZO "È vero che ho dichiarato che avrei cercato di chiudere per l’attaccante entro la gara di Coppa Italia e sto lavorando per questo, ma il mercato non chiude l’11 agosto. Se non dovessimo riuscirci per quella data cercherò di metterlo a disposizione dell’allenatore per l’inizio del campionato. In ogni caso spero in una decina didi poter definire la situazione per la, ma senza farsi prendere dallaperchè il mercato degli attaccanti è complicato. Ricordo che abbiamo completato l’organico al 90% e non sono tanti i club già così avanti".