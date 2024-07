Crudeltà inaudita Biancofiore sotto choc e indignata per l' abbattimento dell' orsa KJ1

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 luglio 2024) “Sono letteralmente sconcertata”. Il Tempo telefona a Michaela, Capogruppo di Civici d'Italia-Noi Moderati al Senato, senatrice di Rovereto, quando le agenzie hanno appena diffuso la notiziaKJ1 nei boschi di Padaro di Arco, nel suo collegio. Il plantigrado è risultato responsabile di almeno 7 interazioni con l'uomo. Il Corpo Forestale ha dato seguito a un decreto emanato nella notte dal Presidentea Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, dopo aver revocato le ordinanze sospese dal Tar. “Aveva tre cuccioli al seguito, per 22 anni non aveva fatto male a nessuno”.E', senatrice. Sì, perché è facile sparare. Fugatti (esponentea Lega n.d.r) fa partea mia stessa coalizione e fa ancora più male, io da un mio amministratore del territorio mi aspetto che ragioni, non che ordini fucilazioni.