Casapulla | cala il sipario su Yoga al tramonto ieri ultimo appuntamento

(Di martedì 30 luglio 2024). Con l’di, lunedì 29 luglio, èto ilsual, l’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale di, diretta dal sindaco Ferdinando Bosco. Fautrice del progetto è stata l’assessore al Benessere e alla Famiglia Santina Santorelli, in collaborazione con la delegata alle Politiche sociali Maria Sorbo. In queste settimane estive, in Piazza Mercato, si sono tenute lezioni all’aperto gratuite die Mindfulness, con Francesca Di Somma, e di Kundalini,e Bagno di Gong, con Teresa Caporale. Il progetto ha riscosso un enorme successo tra i cittadini; tantissime, infatti, le persone che hanno partecipato agli incontri in piazza Mercato. In occasione dell’di, c’è stata anche l’esibizione del duo Anandamantra per una meditazione con la musica e i sacri mantra, cantati e suonati dal vivo.