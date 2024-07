Capri | Torna la rassegna Un’estate per sognare con un recital dedicato a Chopin e Prokofiev

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 luglio 2024) Venerdì 2 agosto, alle ore 20:00,a calcare il palcoscenico di Villa San Michele, la pianista padovana Leonora Armellini. Acclamata ospite di edizioni precedenti dellaanacaprese, la musicista affronterà brani dal repertorio di due tra gli autori più amati e noti di tutti i tempi di cui è un’esperta conoscitrice e fine esecutrice: Fryderyce Sergej. Dall’ applauditissimo debutto al Carnegie Hall di New York, la Armellini ha ottenuto i riconoscimenti più prestigiosi come il quinto Premio nell’edizione 2021 del Concorso Pianistico Internazionale “F.” di Varsavia, prima donna italiana ad aver scalato le vette della competizione considerata come il vertice del pianismo mondiale.