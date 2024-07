Calciomercato Milan non solo Fofana | oltre a Konè c’è Javi Guerra  Chi è?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 30 luglio 2024), per la medianaa Youssoufe Manuspunta anche il profilo di. Ecco chi è Youssoufsi è allontanato dala causa del muro alzato dal Monaco, che continua a respingere le offerte avanzate dalla dirigenza rossonera. Ecco che allora,a Manu, in via Aldo Rossi è stato sondato anche il mediano spagnolo. Il classe 2003 è cresciuto nel settore giovanile del Valencia, club in cui tutt’ora milita, e nell’ultima stagione ha messo in mostra grandi qualità tecniche. I dirigenti del club di via Aldo Rossi hanno sondato lo spagnolo e c’è stato un vero e proprio contatto esplorativo con il suo intermediario italiano. Le caratteristiche principali del giovane talento sono la fisicità, visti i 187 cm di altezza e la grande visione di gioco, che gli permette di sfornare tanti assist.