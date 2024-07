Botte divieto di uscire e niente cellulare | 37enne arrestato per i maltrattamenti alla moglie finisce ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 30 luglio 2024) I Carabinieri della Stazione di Martinengo hannoS.M., cittadino marocchino di 37 anni, in esecuzione della misura degli arrestia Ghisalba, scaturita dall’attività investigativa dei militari dell’Arma a cui si era disperatamente rivolta la, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica di Bergamo. Nel mese di maggio 2024, la vittima 28enne, non più disposta a sopportare le continue prevaricazione e aggressioni sia fisiche che verbali del marito, che addirittura non le consentiva didi casa se non in sua presenza, oppure per andare a prendere i figli a scuola, uscita di casa proprio per tale incombenza e subito dopo aver subito l’ennesima aggressione domestica, si era fatta prestare un telefono da un passante, contattando i Carabinieri per porre fine a quella drammatica situazione.