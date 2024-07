Barcellona | tramonta l’affare Nico Williams rifiuta anche il Psg per restare a Bilbao

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 30 luglio 2024) Ilha riconosciuto l’enorme difficoltà nel concretizzare l’operazione per l’acquisto di. A rivelarlo è il quotidiano AS, secondo il quale, all’interno del club blaugrana, ci sia la forte convinzione chesia ormaito, dando la colpa alle pressioni della famiglia del calciatore e dell’Athletic, suo club di appartenenza. Secondo quanto spiegato dalla stampa spagnola, l’ala sinistra di 22 anni resterà un altro anno all’Athletic, nonostante lui abbia un contratto fino al 2027 e, intanto, una delle prove a favore di questa tesi, è il rifiuto verso l’offerta del PSG, che avrebbe praticamente triplicato lo stipendio percepito con l’attuale contratto. Dal canto suo ilspera ancora in un ripensamento di, scena poco probabile vista la chiara volontà del giocatore di rimanere a