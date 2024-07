Un amore animato tra cielo e terra Il capolavoro di Takahata visto da Ciccotti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 29 luglio 2024) Per i giovani nati a cavallo tra vecchio e nuovo secolo, il cinemadi Isao(1935-2018) ha accompagnato la loro infanzia e adolescenza. Per tutto il mese di luglio quattro suoi capolavori, prodotti dal famoso studio Ghibli, fondato insieme a Hayao Myazaki, grazie a una meritevole iniziativa distributiva della Lucky Red, sono in ridistribuzione in sala. E sono tornati in sala anche i trentenni di oggi, insieme agli adolescenti nati negli anni Dieci, tutti per sognare con. I quasi adulti hanno amato alla follia sicuramente “Pioggia di ricordi“ (1991, prodotto da Myazaki), la storia dell’impiegata ventisettenne Taeko che fugge dal lavoro in città non per viaggiare in Europa o in America ma per rifugiarsi in campagna e aiutare il cognato nella raccolta del cartamo.